Комиссар ЕС: Трехсторонний газовый консорциум будет выгоден для всех

Брюссель. Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гунтер Эттингер считает, что трехсторонний консорциум по поставкам газа между Россией, Украиной и Евросоюзом будет выгоден для всех сторон.

Об этом он заявил в интервью для УНИАН и телеканала «Интер» в четверг, 21 февраля, в Брюсселе.

“Я думаю, это будет самый лучший путь прийти к гарантиям для продавцов и покупателей, для транзитных партнеров. И именно поэтому мы предлагаем дискуссии о трехстороннем консорциуме”, - сказал Г.Эттингер.

Комиссар отметил, что главным приоритетом должна оставаться безопасность поставок.

“Поэтому это в интересах газовых производителей и экспортеров, то есть наших российских партнеров, транзитных партнеров, то есть Украины, и ее транзитной системы, а также в интересах потребителей – нашей европейской промышленности”, - сказал он.

Комиссар подчеркнул, что сейчас решение зависит от Украины и, возможно, России.

“Однако я думаю, это (трехсторонний консорциум – УНИАН) будет иметь взаимовыгодный эффект для всех этих трех сторон”, - отметил Г.Эттингер.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он отметил, что кроме консорциума, может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

1 февраля 2013 года посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил журналистам, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.