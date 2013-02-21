Польша в прошлом году потеряла 1 млрд долл. из-за нелегального импорта топлива

Варшава. Польша в прошлом году потеряла около 1 млрд долл. доходов бюджета из-за нелегальных схем поставок автомобильного топлива - главным образом, дизеля - в страну, объемы которых значительно выросли в последние годы.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет в четверг DziennikGazetaPrawna со ссылкой на данные участников легального рынка.

Издание отметило, что без уплаты акцизного сбора и НДС в страну может попадать даже половина официального импорта дизеля, а в последние годы растет также популярность нелегальных поставок бензина.

"Мы слышим о случаях, когда в Польшу прибывают танкеры с топливом, заказанным фирмами, объявившими банкротство. Знаем истории тендеров на топливо, организованных местными органами власти, в которых побеждают фирмы, торгующие игрушками или собачьим кормом", - отмечает член профессионального объединения торговцев топливом POPiHN Лешек Вечех.

Газета написала, что топливная отрасль обеспечивает пятую часть доходов национального бюджета, заметив, что в 2011 году легальные предприятия заплатили почти 18 млрд долл. налогов и сборов (по текущему курсу).

По оценкам экспертов, которые подтверждает крупнейшая топливная компания Польши PKN Orlen, в стране продается около 1 млн тонн нелегального топлива, что составляет 7% всего рынка.

Cправка УНИАН. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий ранее заявил, что Украина для восстановления отечественной нефтепереработки может ввести пошлины на импорт нефтепродуктов.

Украина по итогам 2012 года импортировала нефть и нефтепродукты из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.