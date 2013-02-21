Саммит Украина-ЕС будет важным для решения энергетических вопросов

Брюссель. Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гунтер Эттингер заявляет, что следующий саммит Украина-ЕС, запланированный на 25 февраля, будет важным для решения вопросов в сфере энергетики.

Об этом он сказал в интервью УНИАН и телеканалу “Интер” в Брюсселе после встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Эдуардом Ставицким.

«Этот саммит действительно важный. У нас много пунктов в энергетическом секторе. Это – инфраструктура, это Энергетическое содружество, это результаты наших стресс-тестов (по безопасности АЭС – УНИАН)», - сказал комиссар.

Он отметил, что в ходе разговора с украинским министром стороны “в хорошей и конструктивной атмосфере” обсудили все вопросы, которые будут подниматься во время саммита.

“Наши конкретные пункты заключаются в том, как лучше всего развивать Энергетическое сообщество, и иметь преимущества для Украины и для Европейского Союза и для Энергетического содружества в целом... Мы обсудили вопрос газотранспортной системы, и вопрос самой лучшей структуры для развития газотранспортной системы для того, чтобы получить инвестиции для восстановления этой газотранспортной системы”, - сказал Г.Эттингер.

Комиссар также отметил, что в ходе разговора стороны обсудили вопросы трехстороннего сотрудничества между Россией, Украиной и европейскими компаниями в обеспечении поставок и транзита газа, а также о возможности усиления интеграции Украины с внутренним рынком ЕС путем обеспечения возможности реверсивных поставок газа из Словакии, Венгрии, Польши и, опосредствовано, Германии в Украину.

Кроме того, по словам комиссара, в ходе разговора был обсужден вопрос проведения неформального заседания “круглого стола” в Киеве весной этого года на тему развития газотранспортной инфраструктуры и привлечения инвестиций для ее модернизации.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он отметил, что кроме консорциума, может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

1 февраля 2013 года посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил журналистам, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

21 февраля Г.Эттингер заявил, что Еврокомиссия выступает за создание трехстороннего газового консорциума, что будет в интересах всех сторон – экспортеров, транзитеров и потребителей.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.