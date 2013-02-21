«Укрэнерго» в суде требует от «Энергорынка» возврата почти 262 млн грн

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в судебном порядке требует от государственного предприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, возврата 261,8 млн грн.

Об этом сказано в документе, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, иск подан в Хозяйственный суд Киева. Рассмотрение дела назначено на 19 марта 2013 года.

Детали искового заявления не уточняются.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Энергорынок» выполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов Оптового рынка электрической энергии Украины.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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