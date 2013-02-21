Брюссель. Еврокомиссия готова помогать Украине в газовых переговорах с Россией, заявил в четверг в интервью УНИАН и телеканалу “Интер” в Брюсселе комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гунтер Эттингер.

“Это касается наших российских и украинских партнеров. Если они пригласят, мы придем, чтобы предоставить определенную экспертизу, определенные юридические комментарии”, - сказал он.

“Мы открыты, чтобы быть частью переговоров”, - добавил комиссар.

Справка УНИАН. Власти Украины более двух лет безуспешно пытаются договорится с "Газпромом" о снижении цены на поставляемый в страну российский газ.

В первом квартале 2012 года цена российского газа для Украины составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долл., в четвертом квартале - 430 долл.

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