Украина заключила контракт с немецкой RWE на импорт 5 млрд куб. м газа

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что власть не планирует повышать цену на газ для внутренних потребителей, поскольку цена на голубое топливо и так является самой высокой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов в пятницу, 22 февраля.

«Мы цены на газ для населения, для промышленности, повышать не будем», - подчеркнул В.Янукович, уточнив, что население платит реальную цену за голубое топливо.

По словам главы государства, цена на газ для Украины является одной из самых высоких в мире, поскольку страна платит за тысячу кубометров 520-530 долларов.

«Мы берем все убытки сегодня, они приблизительно составляют сегодня 500 млн долл. в месяц, мы берем все убытки на государство и конкретно на НАК «Нафтогаз Украины», - сказал В.Янукович.

Так глава государства отметил, что Украина три года подряд повышает собственную добычу газа и сокращает его потребление.

«Кстати, мы сократили потребление газа с 41 млрд почти до 20 млрд», - подчеркнул глава государства.

Кроме этого, В.Янукович отметил то, что фактически уже заключены договоры на три завода по производству синтетического газа, на которых будет производиться переработка угля в газ.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром», по предварительным данным, в 2012 г. продал Украине 33 миллиарда кубометров газа.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году снизила импорт газа в денежном выражении на 0,1% по сравнению с 2011 годом - до 14,025 млрд долларов.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Украина в 2011 году потребила 59,3 млрд куб. м природного газа, в 2010 году – 57,7 млрд куб. м природного газа, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.

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