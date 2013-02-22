Газотранспортная система Украины будет не продана, а передана в аренду - Янукович

Президент Виктор Янукович заявил, что Украина ведет переговоры с Россией не о продаже газотранспортной системы, а о передаче ее в аренду, особо подчеркнув, что эти переговоры находятся на финальной стадии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов

«Мы впритык подошли к такому решению... Но когда оно будет принято, пока нельзя однозначно сказать», - отметил В.Янукович

«Но мы стремимся завершить переговоры в первом полугодии», - уточнил президент, добавив, что отечественная ГТС с имеющимися газохранилищами на 35 млрд куб. м газа является уникальным объектом.

Глава государства особо подчеркнул, что когда стороны согласуют все детали, тогда власть более подробно расскажет о достигнутых договоренностях.

«Мы не будем принимать решение кулуарно», - сказал В.Янукович.

По словам президента, в ходе переговоров поднимается вопрос не о продаже ГТС, а ее аренде, что даст более эффективно ее использовать и безболезненно прокачивать необходимые объемы газа.

«Мы трубу не будем никому продавать, скорее всего, она останется в государстве... эта труба будет передана в аренду. Мы будем зарабатывать деньги, чтобы нам хватало на содержание этой трубы, чтобы разделить ответственность с нашими партнерами и получить гарантии прокачки необходимых объемов газа", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия продвинулись в переговорах о создании двустороннего консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.