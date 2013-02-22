Украина ставит вопрос о целесообразности ее дальнейшего членства в ЕЭС - Янукович

Украина ставит вопрос о целесообразности ее дальнейшего пребывания в Европейском энергетическом содружестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

По его словам, когда Украина вступала в Европейское энергетическое содружество, то «мы рассчитывали, что это будет большая справедливая семья».

«Что Украина получила? Уже построен «Северный поток». Мы потеряли объемы прокачки», - заявил Президент.

Что касается «Южного потока», то, как заявил В.Янукович, «Украина предупреждала, мы просили учесть интересы всех членов Энергетического содружества».

По его словам, Украину вроде бы слышали, но, в конце концов, начали строить «Южный поток», и он будет построен, что приведет к тому, что Украина еще больше потеряет в объемах прокачки газа.

«Тогда вопрос – зачем нам быть в Энергетическом содружестве?», - сказал В.Янукович.

«Мы значительно обострили этот вопрос. Мы крайне не удовлетворены отношением к Украине этого содружества», - сказал Президент.

Также В.Янукович пожаловался, что когда Россия выставила Украине долг в сумме 7 млрд долларов – «никто не отреагировал, тишина». «Мы ведем переговоры, но опять в одиночку», - сказал он.

«Пока мы не видим эффекта от вступления в Энергетическое содружество», - заявил В.Янукович.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому содружеству 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.

Участниками Энергетического содружества являются Европейское Содружество и Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория и стороны, которые присоединились.