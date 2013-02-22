Россия ждет добычу нефти в 2013 году на уровне 2012-го

Добыча нефти в России в текущем году останется на уровне прошлого года или будет чуть выше, сообщил Reuters со ссылкой на вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, курирующий в кабинете топливно-энергетический комплекс.

При этом правительство не готово менять налоговый режим для нефтяной отрасли "60-66" раньше, чем завершится 2014 год, добавил он.

"По консервативному прогнозу, (добыча будет) примерно на постоянном (том же, что и в 2012 году) уровне или чуть-чуть вырастет", - сказал Дворкович об ожиданиях на текущий год.

По данным Минэнерго, в 2012 году добыча нефти и газового конденсата в РФ составила 518 миллионов тонн, увеличившись на 1 процент по сравнению с 2011 годом.

"Спрос в Европе немного падает, спрос на азиатских рынках хороший", - объяснил он.

С октября прошлого года в РФ действует новый режим расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, так называемая схема "60-66", введенная в расчете на скорую модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей в стране, но власти стали жаловаться, что российский бюджет потерял в результате предоставления нефтяным компаниям льгот, компенсирующих убытки от налоговой реформы.

Дворкович сказал, что до 1 мая 2013 года правительство рассмотрит основные направления налоговой политики и, возможно, внесет коррективы в существующий налоговый режим, однако изменения могут произойти лишь после 2014 года:

"В любом случае с 2014 года что-то менять в планах пока нет", - сказал Дворкович.

Как сообщал УНИАН, Президент России Владимир Путин предлагает рассекретить информацию о запасе полезных ископаемых в России с целью повысить инвестиционную привлекательность месторождений.

«Считаю также, что пора рассмотреть вопрос о снятии грифа секретности с данных по балансу запасов. Сейчас, когда в отечественном ТЭКе работают зарубежные инвесторы, а наши компании проходят международный аудит по запасам, подобная секретность – это явный анахронизм. Ничего мы здесь на самом деле не секретим, не прячем, да это и невозможно, только во вред пойдет», – сказал В.Путин.

По его словам, из-за архаичности российской системы оценки запасов отечественная ресурсная база недооценена, что напрямую сказывается на инвестиционной привлекательности отечественных топливно-энергетических компаний.

В.Путин убежден, что участники рынка (добывающие компании, инвесторы) должны располагать не только достоверными данными об объеме запасов полезных ископаемых, но и иметь обоснованную, понятную и объективную стоимость.

В то же время, он подчеркнул, что все без исключения недропользователи обязаны соблюдать существующие условия разработки месторождений, полностью извлекать полезные ископаемые на всем предоставленном участке, а не работать по принципу «снятия сливок».

«Если с месторождения углеводородов в первую очередь бесконтрольно выбрать весь газ, то пропадет нефть. Что касается других способов добычи самой нефти с помощью гидроразрывов и других достаточно варварских способов, вы понимаете, к чему это приводит, специалисты это знают очень хорошо», – отметил В.Путин.