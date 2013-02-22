Украина рассчитывает значительно увеличить собственную добычу газа – Янукович

В ближайшие два десятилетия Украина намерена значительно увеличить добычу собственного газа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

«Я уверен в том, что мы значительно увеличим объемы собственного добываемого газа», - сказал В.Янукович.

При этом он обратил внимание, что пока трудно сказать – что будет лучше для Украины: покупать импортный газ или обходиться своим. «Покупать газ или продавать его – как сложится через 10-15 лет на рынках…Мы предполагаем, что рынок будет значительно либерализирован и диверсифицирован. Сейчас строятся новые LNG-терминалы, новые газопроводы, Украина подписала ряд контрастов по добыче газа традиционным и нетрадиционным способом. У нас есть партнер по добыче сланцевого газа, запасы которого у нас очень большие. Инвесторы хотят с нами работать», - сказал глава государства.

Вместе с тем, он подчеркнул, что на данном этапе Украина существенно сокращает потребление газа. «Сколько мы будет потреблять газа – трудно сказать. Когда-то мы потребляли 75 млрд кубометров, импортировали 55 млрд. Сегодня импортируем меньше и потребляем меньше, хотя ВВП у нас растет – за три последних года в гривневом эквиваленте ВВП вырос на 153%. Это говорит о том, что структура потребления энергоносителей у нас меняется. Украина становится все менее зависимой от поставок газа», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 февраля, В.Янукович заявил, что власть не планирует повышать цену на газ для внутренних потребителей, поскольку цена на голубое топливо и так является самой высокой.