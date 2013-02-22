Янукович обвинил правительство Лазаренко в появлении «копанок»

Президент Украины Виктор Янукович обвинил правительство Павла Лазаренко в появлении «копанок»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов

«В те времена, когда я работал, а я работал до 1994 года в угольной промышленности, у нас не было так называемых «копанок», к сожалению, в тот период времени начался процесс реструктуризации. Этот процесс в то время начало правительство Павла Лазаренко, и вот этот процесс реструктуризации создал невыносимые условия для шахтеров, для шахтерских поселков и городов, были потеряны рабочие места, были закрыты шахты, люди остались без работы и денежных средств», - сказал В.Янукович.

«Я в 1996 году начал работать в областной государственной администрации, и я хорошо помню, что мы не вылезали из переговорного процесса с шахтерами-забастовщиками. У нас был целый штат, мы принимали почти каждый день людей, искали пути, очень было трудно, огромные задолженности по заработной плате», - отметил Президент.

Глава государство подчеркнул, что такая ситуация породила создание существующей сегодня теневой схемы добычи угля.

В.Янукович отметил, что за последние два-три года количество «копанок» сокращено в 2 раза.

Справка УНИАН. Экс-премьер-министр Украины П.Лазаренко в 2004 году осужден на 9 лет заключения в федеральной тюрьме США по ряду обвинений.

Срок в федеральной тюрьме закончил отбывать 1 ноября 2012 года, после чего был передан иммиграционным властям США для определения возможности его нахождения в стране.

Предварительное слушание по миграционному делу Павла Лазаренко назначено на 7 мая 2013 года.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу по координации мероприятий по подготовке к приватизации угледобывающих предприятий.

Министерство определило 13 угольных предприятий, руководители которых должны не позднее 3 марта 2013 года провести предприватизационную подготовку вверенных им объектов государственной собственности, подлежащих приватизации.

Согласно приказу, в число таких предприятий входят «Волыньуголь», «Донецкая энергетическая компания», «Макеевуголь», «Красноармейскуголь», «Артемуголь», «Львовуголь», «Орджоникидзеуголь», «Шахтерскантрацит», «Торезантрацит», «Снежноеантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь», «Донбассантрацит».