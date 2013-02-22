«Винницагаз» в 2012 году сократил убытки на 55%

Компания по газоснабжению и газификации «Винницагаз» в 2012 году сократила убытки на 54,75%, или на 68,4 млн грн, по сравнению с 2011 годом – до 56,5 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

В 2012 г. «Винницагаз» увеличил чистый доход на 12,1%, или на 0,12 млрд грн по сравнению с 2011 годом - до 1,112 млрд грн.

Валовый доход (выручка) от реализации в 2012 году увеличился на 10,84%, или на 0,129 млрд грн по сравнению с 2011 годом – до 1,319 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации "Винницагаз" занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ в Винницкой области. "Винницагаз" завершил январь-июнь 2012 г. с 25,76 млн грн прибыли против 8,6 млн грн убытков, полученных в первом полугодии 2011 г.

В сентябре 2012 года крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 22,059% госпакета акций ПАО «Винницагаз», заплатив за пакет 3 млн грн.

25% акций "Винницагаз" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", 22,059% было передано ФГИУ для последующей приватизации, собственником 12,73% акций являлся ЧАО "Газтек", 19,09% - ОАО «Ролюкс» (г.Ивано-Франковск), 19,09% - ОАО «Агропромкомплект» (г.Львов).