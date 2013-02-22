«Газ Украина» консолидирует активы под новым брендом

Группа компаний «Газ Украина», ставшая известной после скандального приобретения футбольного клуба «Металлист», заявляет о консолидации своих активов под новым брендом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Создаваемый холдинг объединит под новым брендом, заменившим «Газ Украина», наиболее перспективные направления бизнеса», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что группа ведет переговоры с рядом крупных международных нефтяных холдингов и трейдеров по формированию стратегического альянса и совместной реализации инвестиционной программы.

«В настоящее время ведется работа по переводу компаний группы на международные стандарты финансовой отчетности, продаже непрофильных активов и формированию более эффективной корпоративной структуры. В этой связи часть неключевых бизнесов группы будет закрыта или реорганизована», - говорится в сообщении.

В сообщении компании также отмечается, что новосозданная структура будет вести торговую и инвестиционную деятельность на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы.

«Бизнес группы прошел этап становления, и сейчас его масштабы требуют новых подходов к формированию структуры владения и управления, открывая возможности для международных партнерств», - цитирует пресс-служба слова основателя компании «Газ Украина» Сергея Курченко.

«Уже сегодня значительная часть нашего оборота приходится на внешние рынки - Россию, Беларусь, Казахстан. Мы продолжим развивать инвестиционные программы группы, в том числе рассматриваем возможность выхода в область нефтепереработки», - отмечается в сообщении пресс-службы с ссылкой на слова С.Курченко.

Справка УНИАН. Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сегодня группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долларов.