В США произошла утечка ядерных отходов

В хранилище радиоактивных отходов Хэнфордского комплекса, расположенного в американском штате Вашингтон, обнаружена утечка.

Как сообщает в пятницу, 22 февраля, NBC News со ссылкой на губернатора штата Джея Инсли (Jay Inslee), протекают шесть подземных резервуаров.

По данным Министерства энергетики, в резервуарах некорректно использовалась система оценки уровня отходов. В ведомстве утверждают, что непосредственной угрозы попадания радиоактивных веществ в окружающую среду нет, передает «Лента.ру».

Вместе с тем, по оценкам ученых, около миллиона галлонов (3790000 литров) радиоактивных веществ просочились из резервуаров и достигли грунтовых вод, через которые в дальнейшем они могут попасть в реку Колумбия, на берегу которой расположено хранилище.

Ранее, на прошлой неделе, власти уже сообщали о протечке в Хэнфордском комплексе, однако тогда речь шла лишь об одном резервуаре.

Всего в комплексе расположены 177 резервуаров. В них хранятся миллионы литров радиоактивных отходов, оставшихся от производства плутония для ядерного оружия. По оценкам правительства США, Хэнфордский комплекс является одним из самых загрязненных мест на Земле.