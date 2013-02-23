Иран определился, где будет строить атомные станции

Эксперты Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отобрали 16 наиболее приемлемых площадок в стране, на которых предполагается строительство атомных электростанций, передает в субботу телекомпания ABC со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

Строительство новых АЭС является частью плана по генерации общей мощности электричества в 20 тысяч мегаватт. Власти Ирана намерены осуществить этот план в ближайшие 15 лет. Иранские эксперты полагают, что для этих целей стране, энергопотребление которой быстро растет, потребуется 20 АЭС. В связи с ростом населения и индустриализацией потребление электроэнергии в Иране увеличивается в среднем на 8% в год, сообщает РИА «Новости».

В 2011 году Иран осуществил запуск первой на Ближнем Востоке коммерческой АЭС в городе Бушер мощностью 1 гигаватт. Из-за технических проблем эксплуатация АЭС "Бушер" неоднократно приостанавливалась.