"Сарматия" к июню подготовит документы для финансирования ЕАНТК Евросоюзом

Варшава. Международная компания "Сарматия" планирует завершить подготовку всей документации, необходимой для подачи заявки на финансирование проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) Европейским Союзом, до июня текущего года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор "Сарматии" Сергей Скрипка.

Он отметил, что маршрут польского участка ЕАНТК, который планируется создать на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды", уже внесен в местные планы всех 19 польских гмин, через которые он должен пройти.

С.Скрипка сообщил, что компания уже подала заявку на получение экологического разрешения, которое рассчитывает получить через 2-3 месяца. "Как только мы получим экологическое разрешение, мы полностью выполним обязательства, которые "Сарматия" взяла на себя в рамках предварительного договора о финансировании проекта Евросоюзом", - сказал он.

При этом собеседник агентства отметил, что главным препятствием в реализации проекта является отсутствие межгосударственного соглашения по ЕАНТК между странами-участниками, подписание которого задерживает Польша.

По словам С.Скрипки, украинские власти предлагали польским коллегам свое участие в финансировании трубопровода, пообещав вложить средства в недостающий участок в Украине.

Гендиректор "Сарматии" также высказал мнение, что средства на проект могли бы выделить государственные нефтетранспортные компании Украины и Польши, которые могли бы привлечь на этот проект кредиты. Однако, по его словам, представители польского правительства и компании PERN Przyjazn не поддержали эту идею.

Собеседник агентства сообщил, что стоимость строительства недостающего участка для соединения трубопровода из Бродов с польской нефтетранспортной системой составляет 455 млн евро, более 280 млн из которых – стоимость польского участка.

В то же время С.Скрипка напомнил, что Польша может получить в рамках программ помощи от Евросоюза около 120 млн евро для дофинансирования этого проекта, тогда как Украине нужно самостоятельно найти около 140 млн евро на строительство трубы и еще почти 30 млн евро – на строительство насосной станции.

Представитель "Сарматии" добавил, что длина недостающего участка трубопровода, который планируется создать в рамках ЕАНТК, в Украине составляет около 120 км, а в Польше – 270 км.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Польши считает необязательным подписание межправительственного соглашения для реализации проекта ЕАНТК, называя главным препятствием отсутствие контрактов на поставку нефти по этому маршруту.

Ранее представители польских властей неоднократно заявляли, что не намерены выделять средства из госбюджета на достройку трубопровода "Одесса-Броды" до Плоцка, рассчитывая, что в проект вложат средства частные инвесторы.

Минэкономики Польши также признало, что ЕАНТК может потерять зарезервированное для него финансирование Евросоюза, если проект не будет реализован до 2016 года.

Справка УНИАН. Идея проекта ЕАНТК возникла в начале 1990-х годов, но до сих пор не удалось найти инвесторов, желающих вложить средства в его реализацию, кроме Украины, которая самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году.

Критики проекта называют его экономически необоснованным из-за того, что в Каспийском регионе нет достаточного количества нефти, которая могла бы транспортироваться по этому маршруту в Европу, да и сами клиенты не заинтересованы в покупке каспийской нефти, поскольку она дороже российской.

Акционерами "Сарматии", созданной национальными нефтетранспортными компаниями Украины и Польши в 2004 году, с 2008 года являются также госкомпании Азербайджана, Грузии и Литвы.