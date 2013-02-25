«Укргидроэнерго» в 2012 году утроило чистую прибыль

Оператор украинских гидроэлектростанций - госкомпания «Укргидроэнерго» в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 3 раза – до 995,038 млн грн с 305,12 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, по итогам 2012 года компания увеличила доход от реализации продукции до 2,539 млрд грн с 1,57 млрд грн.

Валовая прибыль за 2012 год выросла до 1,03 млрд грн с 0,292 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, предусмотрела в тарифе государственного оператора гидроэлектростанций «Укргидроэнерго» 698 млн грн на достройку Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ДГАЭС).

«Укргидроэнерго» планирует завершить строительство первой очереди ДГАЭС в составе 3 гидроагрегатов к 2014 году.

Компания «Укргидроэнерго» создана в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

100% акций «Укргидроэнерго» принадлежит государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».