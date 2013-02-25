Портфель заказов «Турбоатома» на 2013 год составил 1,7 млрд грн

Крупнейший в Украине производитель паровых турбин - компания «Турбоатом» сформировала портфель заказов на 2013 год в размере 1,7 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба компании с ссылкой на слова генерального директора предприятия Виктора Субботина.

«Мы продолжаем наращивать положительную динамику по всем направлениям производственно-хозяйственной деятельности. На 2013 год полностью сформирован портфель заказов в размере 1,700 млрд грн», - сказано в сообщении.

В планах компании, как отмечается в сообщении, расширение контактов с Россией, Казахстаном, Индией, Эфиопией и другими странами.

Как сообщал УНИАН, «Турбоатом» в 2012 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 27,7% - до 308,9 млн грн с 427,3 млн грн.

ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций «Турбоатома» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.