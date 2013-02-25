Ставицкий заявил о возможности поставок из Европы 30 млрд кубов газа

Брюссель. Европейский Союз обещает Украине решить вопрос о диверсификации поставок природного газа, что повлияет на цену российского газа для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он объяснил, что речь идет о реверсных поставках газа из Европы.

“У нас есть полная договоренность, и есть четкий план, который мы выполним в ближайшее время”, - сказал Э.Ставицкий, добавив, что речь идет о странах, которые находятся на западной границе Украины, в том числе Словакии, Венгрии, Польше.

Он заметил, что есть технические возможности поставок из Европы газа в объеме 30 млрд кубов, что полностью удовлетворяет потребности Украины в импортном газе. При этом цена такого газа будет соответствовать цене спотовых рынков.

Отвечая на вопрос, когда такая договоренность может быть реализована, Э.Ставицкий сказал: “В ближайшее время”.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявлял, что Украина планирует в первом квартале 2013 года начать поставки газа из Европы через Словакию и Венгрию.

Напомним, немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, когда страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

C 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

Также по заявлениям главы правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина, компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.