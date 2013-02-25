Ставицкий обещает, что договоренности относительно ГТС не будут подковерными

Брюссель. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий обещает, что любые договоренности относительно украинской газотранспортной системы не будут подковерными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, 25 февраля, в Брюсселе, отвечая на вопрос, обсуждалось ли сегодня в ЕС заявление Президента Украины о том, что Украинская ГТС может быть сдана в аренду.

“Сейчас прорабатываются все возможные моменты относительно модернизации нашей ГТС. Потому в каком окончательном виде будет (решение - УНИАН), это мы увидим в ближайшее время. Но я хочу заверить всех, что все будет происходить откровенно, и все будут знать, как оно происходит. Это не будет под ковром”, - сказал министр.

Он пообещал, что в этот процесс будут вовлечены специалисты, а о результатах будут поставлены в известность средства массовой информации.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 22 февраля в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной» заявил, что Украина ведет переговоры с Россией не о продаже газотранспортной системы, а о передаче ее в аренду, особо подчеркнув, что эти переговоры находятся на финальной стадии.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия продвинулись в переговорах о создании двустороннего консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.