Евросоюз обещает поддерживать Украину в вопросе модернизации ГТС

Брюссель. Европейский Союз продолжит поддерживать Украину в вопросе модернизации ее газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении по итогам 16-го саммита Украина-ЕС, согласованном сегодня в Брюсселе.

“ЕС будет продолжать свою поддержку модернизации украинской ГТС, как ключевой части европейской сети, и поддерживать Украину в интенсификации диалога с международными финансовыми институтами для предоставления первого займа на реализацию первоочередного проекта по транзиту газа “Реконструкция линейных сооружений газопровода “Уренгой – Помары – Ужгород (первая очередь)”, - сказано в заявлении.

Стороны отметили возможность проведения совместных круглых столов высокого уровня с целью развития регионального рынка газа с привлечением соответствующих государств ЕС, финансовых институтов и компаний.

Лидеры Украины и ЕС также с удовлетворением отметили, что с ноября 2012 года Украина соединена с европейским рынком газа благодаря эффективным поставкам газа в обоих направлениях.

Кроме того, в заявлении приветствуется прогресс Украины в выполнении обязательств перед Европой в рамках Соглашения об Энергетическом содружестве, а также признается необходимость дальнейших усилий для выполнения всех обязательств.

Также в заявлении приветствуется участие Украины в проведении “стресс-тестов” на АЭС в соответствии со стандартами ЕС и выражается надежда на скорейшее окончательное согласование условий предоставления кредитов Европейского банка реконструкции и развития и Евроатома на модернизацию АЭС Украины.

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