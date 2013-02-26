Нефть дешевеет на опасениях относительно политической нестабильности в Италии

Мировые цены на нефть во вторник снижаются на опасениях относительно вероятности ухудшения долгового кризиса в Европе после выборов в Италии, а также в ожидании новостей с переговоров стран "шестерки" - членов Совета безопасности ООН и Германии - с делегацией Ирана, свидетельствуют данные бирж, сообщает Прайм.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.16 мск снизилась на 0,67 доллара, или на 0,59% - до 113,77 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,59 доллара, или на 0,63% - до 92,52 доллара за баррель.

По предварительным результатам парламентских выборов в Италии ни одна из партий не смогла продемонстрировать уверенную победу, что вносит фактор неопределенности на рынок. Как свидетельствует агентство MarketWatch со ссылкой на данные гостелевидения Rai, левоцентристский блок во главе с Пьером Луиджи Берсани получит 29,1% мест в нижней палате парламента Италии, в то время как блоку правоцентристских сил во главе с Сильвио Берлускони достанется 28,6%.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на заявления главы Госдепартамента США Джона Керри, по мнению которого, нахождение дипломатического решения проблемы, связанной с ядерной программой Ирана, возможно. Официальные лица из США также подтверждают вероятность снятия санкций в отношении исламской страны.

В то же время во вторник участники торгов ожидают публикацию данных от Американского института нефти (API) по запасам сырья на оптовых складах страны. По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, показатель вырос за прошедшую неделю на 2,5 миллиона баррелей до 378,9 миллиона, что может стать максимальным уровнем с 20 июля 2012 года.