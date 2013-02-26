Медведев хочет снизить зависимость России от нефти и газа

Российская экономика слишком зависима от доходов, получаемых от продажи нефти и газа, необходимо ее реформирование с целью остаться конкурентоспособными в современном мире. Такое мнение высказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью бразильскому телеканалу "Globo" /"Глобу"/, которое сегодня выходит в эфир, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Дело в том, что у нас действительно очень высокая степень зависимости от поставок сырья на экспорт, и в том числе углеводородов, нефти и газа. Это не критическая ситуация, но она очень для нас сложная. У нас сейчас чуть меньше 50% доходов государственного бюджета создаётся за счёт поставки нефти и газа – это слишком большая степень зависимости, - указал российский премьер-министр. - Давайте вспомним, что произошло в 2008 году: цены на нефть обвалились, мы сразу стали испытывать проблемы с доходной частью бюджета, и нам пришлось отчасти обрезать целый набор затрат. Мы, правда, не поступились социальными гарантиями, но мы всё-таки вынуждены были закрыть ряд программ".

Он особо подчеркнул, что России жизненно необходимо уйти от этой зависимости, "хотя бы выйти на ситуацию, когда только четверть доходов будет формироваться от поставок нефти и газа". "Мне кажется, что это будет уже хороший уровень диверсификации российской экономики", - сказал Дмитрий Медведев.

По оперативным данным Минфина РФ, в 2012 году нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 50,2%.