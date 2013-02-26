“Нафтогаз” планирует в этом году закупить 18-20 млрд кубов российского газа

НАК “Нафтогаз Украины” планирует в 2013 году закупить у Российской Федерации природный газ в объеме 18-20 млрд куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе 4 международного энергетического форума сообщил журналистам замглавы правления “Нафтогаза” Вадим Чупрун.

“В текущем году планируем закупить 18-20 млрд куб. м”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Напомним, большую долю импортируемого газа в Украину составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.