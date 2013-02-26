На модернизацию котельных Горловки выделят 8,8 млн евро в рамках Киотского протокола

Государственное агентство экологических инвестиций Украины (Госэкоинвест) и японская компания Asuka Green investment Co, Ltd 25 февраля подписали контракт по первой очереди проекта «Реконструкция системы теплоснабжения микрорайонов «Солнечный» и «Строитель» в Горловке Донецкой области».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госэкоинвеста.

Как указывается в сообщении, средства на реализацию проекта в размере около 8,8 млн евро будут использованы в рамках Киотского протокола. Проект предусматривает замену устаревшего котельного оборудования, выработавшего свой ресурс.

Котельное оборудование микрорайонов «Солнечный» и «Строитель» отработало более 30 лет. Кроме того, из-за снижения нагрузки промышленного сектора оно работает с низкой эффективностью.

На сегодняшний день теплоснабжение в жилом микрорайоне «Строитель» обеспечивается от существующей отопительной газовой котельной № 30. Технологической частью проекта предусмотрен вывод из эксплуатации существующей газовой отопительной котельной № 30 и обеспечение потребителей зоны существующей отопительной котельной № 30 теплоснабжением от четырех новых газовых отопительных котельных.

В пресс-службе уточнили, что японская компания является поставщиком оборудования и технологий, направленных на сокращение объема выбросов парниковых газов.

Госэкоинвест намерен провести конкурс по выбору подрядчика для проведения строительно-монтажных работ.

Этот проект является первым этапом реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения г. Горловка».

Как сообщал УНИАН, в 2009 году компания Asuka Green Investment Co., LTD и Горловский городской совет подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий разработку проекта «Реконструкция системы теплоснабжения - г. Горловка Донецкая область».

Проект охватывает котельные и распределительные теплосети, поставляющие тепло к объектам города. Целью проекта является снижение потребления топлива, которое включает реконструкцию и замену оборудования котельных и распределительных теплосетей, снижения выбросов в атмосферу на 30 тыс. тонн в год благодаря внедрению новейших технологий.