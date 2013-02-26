«Нафтогаз» предлагает нерезидентам хранить газ по ценам ниже европейских

Украина предлагает иностранным компаниям хранение газа в своих подземных хранилищах по ценам, в несколько раз ниже европейских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду в ходе 4-го ежегодного украинского энергетического форума заявил заместитель главы правления НАК “Нафтогаз Украины” Вадим Чупрун.

“Тариф на хранение газа для нерезидентов Украины будет в несколько раз ниже, чем у ведущих европейских компаний”, - сказал В.Чупрун.

Также замглавы правления “Нафтогаза” отметил, что таможенные условия хранения газа в подземных хранилищах на сегодняшний день достаточно демократичны и привлекательны для европейских компаний. “На сегодняшний день имеются все возможности для интеграции подземных хранилищ газа Украины в европейскую систему газоснабжения”, - подчеркнул В.Чупрун.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которым разрешена либерализация рынка газа.

С 3 октября 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

Кроме того, Кабмин также отменил действие постановления, которое позволяло осуществление самостоятельной закупки импортного газа предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений, в объеме, не превышающем собственных нужд производства.

В апреле 2012 года НКРЭ утвердила порядок доступа к газотранспортной системе (ГТС) Украины, предоставляющий субъектам рынка равные права по доступу к системе и подземным хранилищам газа (ПХГ).

Справка УНИАН. Дочерняя компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.