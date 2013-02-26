«Нафтогаз» по техническим причинам не полностью рассчитался с "Газпромом" за январский газ

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” по техническим причинам не полностью рассчиталась перед российским газовым монополистом компанией “Газпром” за импортируемый в январе газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 26 февраля, в ходе 4-го ежегодного украинского энергетического форума сообщил журналистам заместитель главы правления “Нафтогаза” Вадим Чупрун.

“Мы там немного не доплатили и вот почему. Там химики использовали промышленный газ, в бухгалтерии есть какие-то неточности, поэтому пока не выяснят эти моменты - мы не можем платить, мы не знаем точную цифру”, - сказал В.Чупрун.

Также В.Чупрун отметил, что санкций по этому поводу не может быть, потому что это взаимотехнический вопрос. На данный момент “Нафтогаз” уточняет с “Газпромом” и промышленными потребителями сложившуюся ситуацию.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной таможенной службы, Украина в январе 2013 года закупила у Российской Федерации газа на сумму 1,105 млрд долл., и у Германии - на сумму 10,071 млн долл.

Украина в январе т.г. импортировала газ, который практически полностью поставляется из Российской Федерации, по цене 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м, сообщает Министерство экономического развития и торговли.

Напомним, что в первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долл. за 1 тыс. куб. м, в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.