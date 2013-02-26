Arawak Energy в 2013 году вложит 100 млн долл. в разработку углеводородов в Украине

Компания Arawak Energy Ukraine BV (Нидерланды), владеющая более 25% нефтедобывающей группы «Гео Альянс» с активами в Украине, в 2013 году планирует вложить 100 млн долл. в разработку углеводородов в Украине.

Об этом в ходе 4-го Международного Украинского энергетического форума сообщил президент компании Алистер Макбейн.

«Ожидаем, что более 100 млн долл. направим в этом году», - сказал А.Макбейн.

Также Макбейн отметил, что компания эксплуатирует пять скважин в Полтавской области и в настоящее время занимается их модернизацией.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2012 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдал разрешение Arawak Energy Ukraine BV (Нидерланды) на приобретение более 25% кипрской Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited холдинговой компании нефтедобывающей группы «Гео Альянс», которая имеет активы в Украине.

В 2010 году Geo Alliance объявила о планах разместить 34,1% пакет акций на Варшавской фондовой бирже с целью привлечения около 250 млн долларов. Однако уже в декабре 2010 года компания отказалась от объявленного первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже, объяснив решение неблагоприятными рыночными условиями.

Arawak Energy занимается разведкой и добычей углеводородов в России, Казахстане и Азербайджане и в 2009 году была приобретена Vitol Group – одним из крупнейших мировых нефтетрейдеров. Vitol Group в 2011 году продала 135 млн т сырой нефти, она удерживает около 40% мировых морских перевозок нефти и насчитывает порядка 350 углеводородных проектов во всем мире. «Гео Альянс» владеет 16 лицензированными участками на разработку углеводородов, 15 из которых находятся в Днепровско-Донецкой впадине. За первое полугодие 2012 года компания добыла 133 млн куб. м газа. «Гео Альянс» входит в состав группы EastOne Виктора Пинчука.