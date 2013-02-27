Цена нефти изменилась разнонаправленно на негативе из еврозоны и сильных статданных из США

На мировых торгах в среду, 27 февраля, цены на нефть изменились разнонаправленно на негативе из еврозоны, сильных статданных из США и заявлениях главы ФРС Бена Бернанке.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,05 доллара, или на 0,04% - до 112,76 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,01 доллара, или на 0,01% - до 92,62 доллара за баррель.

Во вторник, 26 февраля, итоги выборов в Италии показали, что ни одна из политических сил в стране не смогла набрать абсолютное большинство голосов в обеих палатах национального парламента. Кроме того, лидеры некоторых блоков уже высказали свое нежелание образовывать коалицию со своими соперниками. Все это вызвало обеспокоенность участников торгов относительно политических перспектив Италии и вероятности усугубления на этом фоне долгового кризиса во всей еврозоне.

Между тем, поддержку росту цен на "черное золото" оказали превзошедшие ожидания аналитиков макроэкономические статданные из США. Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике в феврале увеличился до 69,6 пункта с 58,4 пункта в январе при прогнозе роста лишь до 62 пунктов.

Намного лучше прогнозов оказались данные по продажам новых домов в США. В январе показатель увеличился на 15,6% по сравнению с декабрем и составил 437 тысяч, достигнув максимального уровня с июля 2008 года.

Поддержали цену нефти и заявления главы ФРС США Бена Бернанке, по словам которого, в нынешней экономической ситуации преимущества выкупа активов с рынка очевидны. Как заявил глава регулятора, монетарная политика оказывает значительную поддержку восстановлению экономического роста в США при сохранении инфляции на близком к целевому уровне - 2%, передает Bloomberg.