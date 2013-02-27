Бойко рассказал, за какие средства будут реализовать инфраструктурные энергопроекты

Реализация инфраструктурных проектов в энергетической сфере в Украине будет проходить за счет средств международных финансовых организаций (МФО) и увеличения уставных капиталов компаний за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко на расширенном заседании Кабинета министров в среду, 27 февраля, в ходе представления Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Он сообщил, что для реализации в этот период собраны 18 инфраструктурных проектов, большая часть которых находится в энергетической сфере.

«У нас две модели финансирования этих проектов. Первая - средства международных финансовых организаций, второе - привлечение облигаций внутреннего займа в уставные капиталы компаний, которые строят инфраструктурные проекты”, - сказал Ю.Бойко.

Он также отметил, что реализация проектов при использовании средств МФО проходит не первый год, а модель увеличения уставного капитала за счет ОВГЗ отработана в 2012 году на компании «Укргидроэнерго».

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Министерство финансов Украины выпустило ОВГЗ для увеличения уставного капитала ПАО «Укргидроэнерго» на сумму 1 млрд грн, с доходностью 9,95% годовых.

Кроме того, в 2012 году Минфин осуществил выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 6 млрд грн, с доходностью 9,45%-9,95% годовых.

Напомним, что в среду, 27 февраля, на расширенном заседании Кабинет министров при участии Президента Виктора Януковича рассматривает проект Госпрограммы Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, реализация которой позволит достичь роста ВВП в 2013 году на уровне 2,5-3,4%, в 2014 г. - 3-4%.