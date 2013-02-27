«Газпром» рассчитывает подписать контракт на поставку газа в Китай до конца года

Москва. Российский газовый монополист компания «Газпром» рассчитывает подписать контракт на поставку российского газа в Китай до конца 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи в Пекине заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра Медведева с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Цзян Цземинем и вице-президентом КННК Ван Дунцзинем.

«Газпром» и КННК договорились интенсифицировать переговоры по поставкам российского природного газа по «восточному» маршруту с целью подписания контракта купли-продажи природного газа до конца 2013 года. Данные сроки установлены по решению российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича и заместителя премьера государственного совета Китайской Народной Республики Ван Цишаня», - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили согласованные ранее базовые параметры экспорта российского газа в Китай, включая объемы экспортируемого газа, сроки начала поставок, их продолжительность, точку сдачи газа на границе, а также другие условия. В ближайшее время переговоры будут продолжены на уровне экспертов для достижения договоренностей по прочим условиям поставок в короткие сроки.

Также стороны уделили внимание обсуждению перспектив сотрудничества в области сжиженного природного газа, прежде всего, в части возможного взаимодействия по проекту «Владивосток-СПГ».

Справка УНИАН. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая (доля участия государства - 100%) и одна из ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компаний в мире.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО «Газпром» и КННК было подписано 14 октября 2004 года. Соглашение предусматривает, в том числе, проработку вопросов, связанных с организацией «Газпромом» поставок природного газа из России в Китай. Также исследуются возможности реализации совместных проектов в области газопереработки и газохимии на востоке России и в третьих странах. Для руководства работой по выполнению соглашения создан совместный координационный комитет. В соответствии с решением комитета для ведения текущей работы по реализации соглашения была создана совместная общая рабочая группа, а также рабочие группы по основным направлениям сотрудничества.

В октябре 2009 года ОАО «Газпром» и КННК подписали рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай. В декабре 2009 года были подписаны базовые основные условия поставок газа из России в Китай.

На данный момент «Газпром» и КННК продолжают переговоры по коммерческим параметрам проектов поставок российского газа в КНР, предполагающим экспорт в эту страну до 68 млрд куб. м газа ежегодно.