Украина в январе импортировала 43,5 млн куб. м газа по контракту с RWE

Украина в январе 2013 года импортировала 43,5 млн куб. м природного газа, покупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме через Польшу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

«По данным объединенного диспетчерского управления ПАО «Укртрансгаз», в январе 2013 года со стороны Республики Польша в газотранспортною систему Украины поступило 43,5 млн куб. м природного газа», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, на сегодняшний день существует техническая возможность приема природного газа в ГТС Украины от Венгерского оператора ГТС (компания FGSZ LTD).

«Между ПАО «Укртрансгаз» и компанией FGSZ LTD (Венгрия) подписано Техническое соглашение», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что ведутся переговоры с компаниями Eustream (Словакия) и «СНТГН Трансгаз» (Румыния) о возможности подачи природного газа с территорий Словакии и Румынии в ГТС Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

В начале февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина планирует в первом квартале 2013 года начать поставки газа из Европы через Словакию и Венгрию.

22 февраля 2013 года в ходе общения президента с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной» Президент Виктор Янукович заявил, что Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в РФ до 20 млрд куб. м.