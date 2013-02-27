Позволить «Газпрому» единолично управлять ГТС недопустимо - заявление экспертов

Украинские эксперты в газовой сфере считают недопустимым позволить российскому газовому монополисту «Газпрому» единолично в любой форме управлять украинской газотранспортной системой (ГТС).

Об этом идет речь в совместном заявлении экспертов Богдана Соколовского, Александра Тодийчука, Михаила Гончара и Валерия Боровика, переданном УНИАН.

«В связи с тем, что в последнее время ведутся активные переговоры относительно передачи в аренду украинской ГТС российской стороне, мы вынуждены заявить о непростительности допуска «Газпрома» единолично в любой форме к управлению украинской ГТС», - говорится в заявлении.

Эксперты подчеркивают, что Россия никогда не скрывала, что хочет завладеть украинской ГТС.

«Реальный руководитель «Газпрома», Кремль, в отличие от ЕС, не скрывает и никогда не скрывал того, что хотел бы завладеть в любой форме нашей ГТС. Сегодня россияне как никогда близки к успеху. На самом деле они добиваются того, чтобы через ГТС контролировать практически все Украинское государство. А в конечном счете лишить нас независимости и государственности, а следовательно – и ее руководства, безотносительно к фамилии ее Президента или премьера», - говорится в заявлении.

Привлечение «Газпрома» или его «непрозрачных структур» к управлению нашей ГТС, подчеркивают эксперты, противоречило бы законодательству ЕС, а следовательно, и евроинтеграционному курсу Украины.

«Блокирование через контроль газотранспортной системы узаконенного в Украине свободного доступа к трубопроводной сети ставит крест на проектах альтернативного газа, импортного сжиженного газа или реверсивной поставки более дешевого газа из ЕС, оптимального использования украинских подземных газохранилищ», - отмечается в заявлении.

Эксперты подчеркивают, что украинская ГТС «является достоянием всего украинского народа», поэтому «распоряжаться этим достоянием единолично следует лишь в интересах государства, осторожно, понятно и прозрачно».

«Никто из серьезных партнеров не возьмется оценивать в деньгах ее стоимость, потому что в ней совмещены и технические, и политические функции. А техническая ее уникальность заключается хотя бы в том, что в ней совмещены функции внутреннего обеспечения с транзитом российского газа в Европу, которые разделить невозможно», - отмечают эксперты.

«Если временно не удается договориться с россиянами о выгодных условиях транзита, то очевидные новые позитивные тенденции внедрения альтернативы проблемному российскому газу и уникальность наших газохранилищ в системе газоснабжения Европы вынудят всех искать разумный компромисс. Тем более, что россияне активно развивают обходные маршруты газо- и нефтепроводов, отказавшись от гораздо более дешевого транзита углеводородов через территорию нашего государства и, таким образом, в очередной раз унизив украинскую нацию. Лучше вообще отказаться от газотранзита и навсегда избавиться от вечных претензий со стороны Кремля. Это рано или поздно логично закончится потерями Украины от транзита газа. И никакой беды в этом не должно быть. Ведь живут без транзита другие государства, например, Венгрия», - говорится в заявлении.

Эксперты подчеркивают, что при любых обстоятельствах нельзя допускать российскую сторону единолично к управлению украинской ГТС ни на каких условиях.

«Тем более, что россияне, нужно им отдать должное, умеют даже из мизерных процентов сделать контрольный пакет. А надеяться на то, что они будут инвестировать в развитие ГТС может разве что наивный человек. Ведь за все более 20 лет россияне не инвестировали в нашу ГТС ни копейки при том, что за транспортируемый через Украину газ зарабатывали десятки миллиардов долларов», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, по словам Президента Виктора Януковича, Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.