Vanco за три года вложит в разработку шельфа Черного моря 330 млн долл.

Компания Vanco планирует в течение трех лет инвестировать 330 млн долл. в разработку Прикерченского нефтегазового участка недр континентального шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент компании Джеймс Баун в ходе 4-го ежегодного Украинского энергетического форума.

«Программа будет стоить 330 млн долл. В первый год планируем провести разведку, во второй год — анализ полученной информации и в третий год - бурение двух глубоководных скважин стоимостью по 150 млн долл. каждая», - сказал он.

Также Дж.Баун отметил, что вероятность обнаружения в данных скважинах газа и нефти составляет 17-20%.

«Проект рассчитан на 30 лет с последующим продлением еще на 20 лет, где государство получит 70%», — добавил Дж.Баун.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2013 года Кабинет министров возобновил действие соглашения о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, с компанией Vanco.

30 января 2013 года министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков сообщил журналистам, что Стокгольмский арбитраж в конце декабря 2012 года утвердил мировое соглашение между Vanco и государством Украина, отметив, что в процессе заключения данного соглашения никаких переуступок прав и обязанностей не было.

Стокгольмский арбитражный суд отказался комментировать мировое соглашение между Украиной и компанией Vanco, ссылаясь на конфиденциальность информации.

В 2006 году компания Vanсo International Ltd выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska, которую контролируют в равных долях Vanco International, ДТЭК, Shadowlight Investments Limited бизнесмена Евгения Новицкого, а также компания Integrum Technologies Limited.

Напомним, 25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska прекратили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры с целью мирного урегулирования спора по Соглашению о разделе продукции.

В июле 2011 года правительство обнародовало распоряжение от 11 апреля 2011 г. об одобрении Кабинетом министров Мирового соглашения между государством Украина и компанией Vanco Prуckerchenska Ltd.

Документом Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции поручено определить уполномоченных лиц для подписания Мирового соглашения.

Кроме того, комиссии поручено после вынесения Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма решения на согласованных условиях обеспечить внесение изменений в Соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanсo International Ltd согласно Мировому соглашению.

14 января 2013 года комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение крупнейшему энергохолдингу Украины ДТЭК на приобретение компании Vanco Ukraine (Британские Виргинские острова).