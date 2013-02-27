Госпрограмма экономического развития предусматривает продление ресурса АЭС

В Государственной программе активизации экономического развития на 2013-2014 годы существенное внимание уделено продлению ресурса атомных электростанций Украины.

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Кабинета министров Украины со ссылкой на доклад премьер-министра Николая Азарова на расширенном заседании правительства 27 февраля.

«Существенное внимание уделено строительству и модернизации объектов топливно-энергетического комплекса. В частности, программа предусматривает продление ресурса атомных станций и повышение уровня безопасности блоков АЭС, а также реконструкцию открытых распределительных сооружений Запорожской, Хмельницкой и Ривненской АЭС», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что особое внимание в программе правительства уделено достройке Ташлыкской гидроаккумулирующей станции, которая эксплуатируется Южно-Украинской АЭС.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров Украины одобрил Государственную программу активизации экономического развития на 2013-2014 годы стоимостью 380 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.