«Киевэнерго» до 2015 года направит 270 млн грн на модернизацию ТЭЦ-5

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» до конца 2014 года планирует направить 270 млн грн в модернизацию и реконструкцию столичной теплоэлектроцентрали «ТЭЦ-5».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Киевэнерго».

«С целью повышения надежности и стабильности энергоснабжения столицы, публичное акционерное общество «Киевэнерго» приступило к реализации проекта по установке комплектного распределительного элегазового устройства 330 кВ (КРУЭ-330) на столичной ТЭЦ-5», - сказано в сообщении компании.

Как отмечается в сообщении, комплектное распределительное элегазовое устройство – высоковольтное оборудование, предназначенное для приема электроэнергии от трансформаторных подстанций и распределения ее потребителям. Данное КРУЭ-330 устанавливается вместо нынешнего открытого распределительного устройства 330 кВ на ТЭЦ-5, которое эксплуатируется уже более 40 лет и исчерпало свой срок эксплуатации.

Компания планирует реализовывать проект поэтапно в течение 2013-2014 годов.

«В текущем году будет установлен дополнительный автотрансформатор напряжением 330/110/35 кВ, на протяжении 2014 года – построено здание КРУЭ, установлено электротехническое оборудование, переподключены линии электропередачи. Завершить монтаж устройства и ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2014 года», - говорится в сообщении.

В текущем году на проведение монтажных работ и закупку электротехнического оборудования планируется направить около 100 млн грн, около 60 млн грн уже направлено на закупку оборудования. «Всего в течение двух лет на проект планируется направить более 270 млн грн», - отметили в компании.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность – 700 МВт, тепловая – 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность – 500 МВт, тепловая – 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников – 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.