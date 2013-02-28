Нефть дорожает на положительных новостях из США и Японии

На мировых торгах в четверг, 28 февраля, цены на нефть растут на новостях из США и Японии.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,12 доллара, или на 0,11% - до 111,99 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,23 доллара, или на 0,25% - до 92,99 доллара за баррель.

В то же время участников торгов порадовали новости из Японии о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально назначил главу Азиатского банка развития Харухико Куроду кандидатом на должность главы ЦБ. Куроду является сторонником продолжения реализации стимулирующих мер для поддержания темпов роста национальной экономики.

Способствуют росту котировок и статданные из США. Так, объем незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США в январе увеличился на 4,5% сравнению с декабрем прошлого года и оказался максимальным с апреля 2010 года. Эксперты при этом прогнозировали рост числа сделок лишь на 1,7%.