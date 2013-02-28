«Газпром» спешит заполучить украинскую ГТС из-за проблем с "Южным потоком" – эксперт

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» усиливает давление на Украину с целью получить контроль над ее газотранспортной системой из-за проблем с реализацией газопровода в обход украинской территории «Южный поток».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сообщил партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Всем понятно, что цель у России – получить контроль над ГТС Украины в том или ином виде, поскольку это ей необходимо из-за очень слабых перспектив «Южного потока», – сказал он.

М.Крутихин пояснил, что когда Россия построит «Южный поток», то как только будут соединяться сухопутные части на границах государств – членов ЕС, этот газопровод сразу превратится в европейскую сеть, которая будет подчиняться европейским законом.

«То есть у «Газпрома» фактически отберут контроль над этой транспортной сетью, устроят на границах возможности технического реверса газа и пустят газ третьих сторон в эту систему, а еще какого-то независимого управляющего наймут», – сказал М.Крутихин.

По его мнению, в такой ситуации «Газпром» все больше склоняется к тому, чтобы договориться с Украиной об использовании ее ГТС, хотя здесь тоже есть много подвохов. В частности, он напомнил, что Украина тоже хочет работать в рамках Европейского энергетического пространства, а это будет означать, что ее ГТС будет подчиняться нормам Третьего энергетического пакета.

Эксперт подчеркнул, что это совершенно не устраивает «Газпром», так как туда нужно будет пускать газ третьих сторон и учреждать независимого регулятора, а также организовывать реверс, чтобы качать газ из Европы в Украину.

«Здесь и есть камень преткновения между украинской стороной и «Газпромом». Еще ничего не определено и очень тяжелые переговоры впереди», – сказал М.Крутихин.

При этом эксперт отметил, что пока «Газпром» не признает провал «Южного потока», но рано или поздно ему придется признать, что те 50 млрд долл., которые они собираются вложить в этот проект, своей цели не достигнут.

«Газпром» за такие гигантские деньги построит еще одну газотранспортную сеть для европейских государств, а не для себя. Если газпромовские руководители, а у этой компании только один руководитель – Владимир Путин, осознают эту перспективу, то у России не останется ничего, кроме как договориться с Украиной», – считает М.Крутихин.

Он подчеркнул, что именно по этой причине Россия оказывает давление на Украину – неуступчивость «Газпрома» по ценам, счета за непотребленный газ.

По мнению эксперта, в России должны понять, что у «Газпрома» не будет никакого рынка без сотрудничества с Украиной.

«Я все время жду, когда «Газпром» вместо своей нахрапистой непримиримой политики будет вынужден действовать цивилизовано по схеме «win-win», когда обе стороны делают какие-то шаги навстречу друг другу, находят компромиссы и добиваются взаимовыгодных решений», – заключил М.Крутихин.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен.

Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС. В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он отметил, что кроме консорциума может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что еврокомиссар по энергетическим вопросам Гунтер Эттингер предложил украинской стороне рассмотреть вопрос создания газотранспортного консорциума на трехсторонней основе. При этом Э.Ставицкий пообещал, что любые договоренности относительно украинской ГТС не будут подковерными – в этот процесс будут вовлечены специалисты, а о результатах будут поставлены в известность средства массовой информации.

Ранее, 22 февраля, Президент Украины Виктор Янукович в рамках телепроекта «Диалог со страной» заявил, что Украина ведет переговоры с Россией не о продаже газотранспортной системы, а о передаче ее в аренду, особо подчеркнув, что эти переговоры находятся на финальной стадии. По словам президента, в ходе переговоров поднимается вопрос не о продаже ГТС, а о ее аренде, что позволит более эффективно использовать ее и безболезненно прокачивать необходимые объемы газа.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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