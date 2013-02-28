ДТЭК за год увеличил добычу угля на 65%

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в 2012 году увеличил добычу угля на 65,3% – до 39,693 млн тонн с 24,001 млн. тонн в 2011 году, сообщили в компании.

«Добыча угля предприятиями ДТЭК в 2012 году составила 39,7 млн тонн, объем обогащения угля – 27,7 млн тонн, отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями – 51,4 млрд кВт/ч, закупка электроэнергии в ОРЭ – 53,9 млрд кВт/ч», - отметили в пресс-службе ДТЭК.

При этом в компании сообщили, что в 2012 году ДТЭК завершил этап расширения бизнеса и переходит к этапу системного повышения эффективности предприятий.

«В ближайшее время ДТЭК сосредоточится на эффективности производства, управления и инвестиций. Компания продолжит выполнять стратегическую программу модернизации мощностей. Мы уверены в высоком потенциале наших предприятий и стремимся к тому, чтобы вывести их на качественно новый уровень – как с точки зрения промышленных технологий, так и с точки зрения безопасности труда», – цитирует пресс-служба исполнительного директора ДТЭК Юрия Рыженкова.

В компании также отметили, что в период с декабря 2011 года по июль 2012 года в состав ДТЭК вошли 15 шахт и семь обогатительных фабрик, четыре тепловые электростанции, три энергоснабжающих предприятия, а также ПАО «Киевэнерго».

«В ДТЭК продолжается процесс интеграции приобретенных предприятий и приведения их работы к единым стандартам. Прежде всего это касается высоких требований ДТЭК к промышленной безопасности и этике ведения бизнеса», - сообщили в компании.

В компании также отметили, что объемы переработки угля и выпуска концентрата выросли более чем в два раза – до 27,7 млн тонн и 18,3 млн тонн соответственно. Среди основных факторов роста в компании назвали получение в концессию новых угольных активов – «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит» с декабря 2011 года, а также приобретение российских предприятий (три шахты и одна обогатительная фабрика) в июле 2012 года.

Кроме того, компания отмечает стабильный рост годовых показателей добычи угля на предприятиях «ДТЭК Павлоградуголь» и «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» (на 10,3% и 5,9% соответственно). При этом «ДТЭК Павлоградуголь» за год достиг рекордной добычи – 17 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК намерен до конца 2018 года вложить 23,3 млрд грн в модернизацию тепловых электростанций.

Модернизация пройдет на всех девяти ТЭС, входящих в состав «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компании «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.