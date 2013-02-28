Shell приостанавливает программу бурения на Аляске

Англо-голландский концерн Royal Dutch Shell объявил о намерении взять паузу в реализации программы бурения в Чукотском море и море Бофорта в 2013 году для подготовки оборудования, планирует возобновить программу позже, сообщается в пресс-релизе компании.

Shell пытается реализовать амбициозные планы по бурению на шельфе Аляски. Компания уже потратила 4,5 миллиарда долларов на подготовку к началу поиска и добычи нефти в Арктике, однако столкнулась со множеством препятствий. В начале сентября прошлого года началось бурение скважины в Чукотском море после шести лет подготовки, устранения всех административных барьеров и получения необходимых разрешений, а также на фоне массовых протестов экологических организаций, сообщают РИА «Новости».

Однако уже через день бурение было приостановлено из-за льда. Последним стал инцидент с плавучей буровой платформой Kulluk, которая в новогоднюю ночь села на мель недалеко от побережья Аляски. Глава МВД США Кен Салазар заявил, что проблемы Shell на шельфе Аляски вызывают беспокойство и ставят под вопрос возможность компании продолжить бурение в Арктике в этом году.

"Мы достигли прогресса на Аляске, но это долгосрочная программа, которую мы хотим реализовать безопасно. Наше решение состоит в том, чтобы приостановить ее на текущий год, что даст нам время обеспечить готовность людей и оборудования", - сказал директор американского подразделения по добыче Мэрвин Одум.

Как сообщал УНИАН, 24 января подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

В середине февраля Турецкая нефтяная корпорация TPAO и компания Royal Dutch Shell подписали соглашение на разведку нефти и газа в западной части Черного моря, о чем сообщили ряд европейских и турецких СМИ.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.