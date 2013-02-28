Ахметов увеличил производство электроэнергии

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил производство электроэнергии на 55,8% до 51,383 млрд кВт/ч - с 32,98 млрд кВт/ч в 2011 году, сообщили в компании.

В компании отметили, что энергоснабжающие предприятия ДТЭК в 2012 году увеличили закупку электроэнергии на ОРЭ (оптовый рынок электроэнергии) в 3,83 раза до 53,918 млрд кВт/ч, тогда как по итогам 2011 года закупка в ОРЭ составила — 14,066 млрд кВт/ч.

При этом, в компании сообщили, что в 2012 году экспорт электроэнергии увеличился на 90,6% до 9,707 млрд кВт/ч.

Согласно сообщению, основными факторами, которые обеспечили рост производства, выступило приобретение новых предприятий – в состав Компании вошли три ТЭС «ДТЭК Западэнерго», а также две теплоэлектроцентрали ПАО «Киевэнерго» и Мироновская ТЭС в составе «ДТЭК Донецкоблэнерго», а также увеличение экспорта электроэнергии, что привело к росту объемов ее производства, прежде всего на «ДТЭК Добротворской ТЭС» и «ДТЭК Бурштынской ТЭС».

В компании также отметили, что экспорт электроэнергии в 2012 году удвоился благодаря бесперебойным поставкам электроэнергии в Беларусь на протяжении всего периода и увеличению объема поставок электроэнергии в страны ЕС.

Также в сообщении отмечается, что в 2012 году компания завершила реконструкцию энергоблоков №10 Луганской ТЭС, №8 Кураховской ТЭС, №4 Зуевской ТЭС, №9 Приднепровской ТЭС, №1 Запорожской ТЭС, №3 Криворожской ТЭС, №7 Бурштынской ТЭС, а также электрофильтра энергоблока №11 Приднепровской ТЭС, общая стоимость этих проектов составила около 2,5 млрд грн.

В тоже время в 2012 году ДТЭК начал модернизацию энергоблоков №6 Кураховской ТЭС, №13 Луганской ТЭС, №5 Бурштынской ТЭС, №8 Добротворской ТЭС.

Как ранее сообщал УНИАН, ДТЭК намерен вложить до конца 2018 года 23,3 млрд грн в модернизацию тепловых электростанций.

Модернизация пройдет на всех девяти ТЭС, входящих в состав «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».