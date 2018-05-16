ЕС готов подставить «газовое плечо» Украине

После украинских обвинений в отсутствии помощи от Евросоюза в газовом сдерживании Москвы, Европа демонстрирует готовность на практике помочь диверсифицировать поставки топлива в Украину, все интенсивнее интегрируя нашу страну в единое энергетическое пространство ЕС.

Практически сразу после завершения саммита Украина-ЕС, на ежегодном Украинском энергетическом форуме, заместитель главы «Нафтогаза» Вадим Чупрун заявил о планах Киева закупить в 2013 году 7 млрд куб. м «голубого топлива» в ЕС и импортировать его через территорию Венгрии и Словакии. По его словам, техническая возможность подачи газа уже согласована с венгерской стороной и находится в процессе согласования со словацкой.

Немного ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий также говорил о планах импортировать газ из ЕС через Венгрию и Словакию и заявлял о технических возможностях поставок из Европы в Украину на уровне 30 млрд куб. м. На фоне политических заявлений импорт «голубого топлива» из ЕС в Украину продолжается. По данным Государственной таможенной службы, в январе текущего года у Германии закуплено газа на сумму 10,07 млн. долл.

Одновременно украинский МИД констатировал, что переговоры с ЕС относительно модернизации ГТС Украины перешли в практическую фазу. Украинская власть ожидает в ближайшее время достижения договоренностей с международно-финансовыми институтами об условиях предоставления первого займа на реализацию реконструкции линейных сооружений газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

Если принять во внимание, что согласно рамочному соглашению «Нафтогаза» с немецкой компанией RWE Supply & Trading максимальный объем газа для поставок зафиксирован на уровне порядка 10 млрд куб. м в год, то есть основания говорить о реальных возможностях значительной диверсификации газовых поставок уже в этом году. Причем, с каждым годом будут открываться все новые и новые возможности дополнительных поставок со стороны других игроков газового рынка. Например, с конца 2014 года возможны поставки с СПГ-терминала в Польше, с 2016 года при благоприятных условиях откроются перспективы получения азербайджанского газа по трубопроводу «TANAP», либо «Nabucco West». И это притом, что правительство планирует постепенно увеличивать собственную добычу газа, включая разработку морских шельфов.

В перспективе - возможности запуска промышленной добычи сланцевого газа (при окончательном согласовании начала добычи и успешном подтверждении украинских запасов). Еще одним вариантом остается производство синтетического газа по предложенным Китаем технологиям (из угля). Вариант поставок туркменского газа в Украину пока слишком рано обсуждать по причине отсутствия договоренностей с Россией о транзите по ее ГТС. Теоретическая трактовка Соглашения о Зоне свободной торговле в рамках СНГ не даст автоматической возможности получать туркменский газ по российским газопроводам.

В итоге, Украина реально может обеспечить энергетическую безопасность в течение 3-5 лет. Но для этого необходимо разрешить с Россией вопрос минимальных закупок (в этом году планируется закупка 18-20 млрд куб. м), увязывая его либо с минимальными объемами транзита, либо с реальными потребностями украинской экономики с учетом возрастающей диверсификационной составляющей.

Предложения ЕС оказать энергетическую помощь Украине - не совсем голословны. Дело остается за малым – не замкнуться на предложении Москвы о двустороннем консорциуме, опять вывести переговорный процесс на трехсторонний формат с участием Брюсселя. Тем более, что еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер прямо заявил об интересе Европы снова рассмотреть трехсторонний вариант консорциума, но уже отводя Украине роль ключевого звена в транзите российского газа в ЕС. Этим Евросоюз подтвердил нежелание укреплять российскую газовую монополию за счет Украины.

России остается настаивать на двустороннем формате будущего консорциума по управлению ГТС Украины и применять различные методы давления, как-то счет на 7 млрд долл. в адрес «Нафтогаза», либо обещать существенно снизить цены на газ в случае договоренностей по ГТС «на двоих». Однако участие в управлении энергетическими активами Украины по правилам ЕС категорически неприемлемы для Кремля, о чем прямо заявил президент Российского газового общества Валерий Язев.

Заверения в энергетической помощи ЕС подкрепляются заявлениями ключевых европейских политиков. К примеру, министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле на встрече со своим украинским визави отметил, что без Украины Евросоюз будет неполным. Германия, похоже, в последнее время уделяет все более пристальное внимание Украине, начиная конкурировать с Россией за ее традиционное поле влияния.

Углубление энергетического сотрудничества способно частично восстановить инвестиционный климат в Украине, который в последнее время существенно ухудшился. В частности, этому может поспособствовать подписание административной договоренности между Министерством экономического развития и торговли Украины и Генеральным директоратом Европейской Комиссии «Торговля» на недавнем саммите Украина-ЕС. Энергетика остается едва ли не последней надеждой украинской экономики на улучшение торговых и инвестиционных отношений с западными корпорациями и банками.

В то же время, заявления представителей «Нафтогаза» о возможности хранения иностранными компаниями газа в украинских подземных хранилищах по ценам, существенно ниже европейских, демонстрирует, что процесс газового торга между Киевом и Брюсселем начался. Ключ к успеху в газовом треугольнике ЕС – Украина – Россия находится в состоянии баланса. Насколько украинская власть справится с этой задачей, станет понятно уже в ближайшие месяцы.

Роман Рукомеда