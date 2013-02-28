Глава комитета Госдумы считает оптимальным трехсторонний консорциум по управлению украинской ГТС

Москва. Создание трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой с участием Украины, России и Евросоюза является оптимальным вариантом.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал глава комитета по энергетике Госдумы России Иван Грачев.

«Я всегда был за трехсторонний консорциум, и моя точка зрения не менялась с 90-х годов. Во всех остальных вариантах договоренности ненадежны», - сказал он.

По словам И.Грачева, «Газпром» занимает такую жесткую позицию в вопросе управления ГТС Украины, поскольку рассчитывает получить ее в управление и тем самым занять доминирующее положение.

Депутат считает, что даже если это произойдет, то риски все равно останутся, например, в случае смены власти или изменения законодательства. При этом он напомнил, что российские представители были собственниками Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, но позже предприятие перешло к другому собственнику. «Это бесконечный процесс. И договоренности с Украиной в этом вопросе на двоих ненадежны, независимо, какими они хорошими кажутся в момент подписания», - сказал И.Грачев.

В то же время, он считает, что «Газпрому» не стоит опасаться по поводу европейского энергетического законодательства. По мнению эксперта, в перспективе нормы Третьего энергопакета будут меняться, так как они противоречат в том числе и интересам европейских бизнесменов.

При этом И.Грачев подчеркнул, что сдача ГТС Украины в аренду «Газпрому» не является оптимальным решением. «Общие вложения в ГТС Украины потребуют около 5 млрд долл., если всерьез ее чинить и расширять, а после этого договор об аренде может быть расторгнут из-за изменения правил или условий аренды», - сказал он.

И.Грачев также отметил, что в Евросоюзе не в восторге от возможности передачи ГТС Украины под контроль «Газпрому», и именно поэтому снова заговорили о трехстороннем консорциуме.

По его словам, в Европе много опасений по этому поводу, и во внутренних документах часто можно увидеть «антигазпромовские вещи об избыточной зависимости».

«Часть политиков в ЕС абсолютно нерационально продолжают бояться хороших, долгосрочных отношений с «Газпромом», - добавил он.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен.

Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС. В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он отметил, что кроме консорциума может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля, Президент Украины Виктор Янукович в рамках телепроекта «Диалог со страной» заявил, что Украина ведет переговоры с Россией не о продаже газотранспортной системы, а о передаче ее в аренду, особо подчеркнув, что эти переговоры находятся на финальной стадии. По словам президента, в ходе переговоров поднимается вопрос не о продаже ГТС, а о ее аренде, что позволит более эффективно использовать ее и безболезненно прокачивать необходимые объемы газа.

25 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что еврокомиссар по энергетическим вопросам Гунтер Эттингер предложил украинской стороне рассмотреть вопрос создания газотранспортного консорциума на трехсторонней основе. При этом Э.Ставицкий пообещал, что любые договоренности относительно украинской ГТС не будут подковерными – в этот процесс будут вовлечены специалисты, а о результатах будут поставлены в известность средства массовой информации.