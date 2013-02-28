МВФ настаивает на повышении цены на газ для населения в Украине

Международный валютный фонд остается на своих позициях относительно необходимости повышения цен на газ для населения в Украине, озвученных в начале февраля по итогам работы миссии МВФ в нашей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Фонда Уильям Мюррей во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

«На данный момент мы ведем техническую дискуссию с властями Украины, но я бы придерживался заявлений, сделанных в начале февраля. Я не могу сейчас вдаваться в детали, но как только мы сможем сказать что-то конкретное – мы обязательно это сделаем», - сказал У.Мюррей.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля 2013 года. По итогам работы глава миссии Кристофер Джарвис сделал заявление, в котором, в частности, обратил внимание, что в 2012 году продолжился рост объема дотаций на газ и отопление для населения, что оказывает большое давление на бюджет Украины и ее платежный баланс. Причем, при отсутствии корректировки экономической политики, по мнению К.Джарвиса, экономический рост в Украине не превысит 1%.

Вместе с тем, глава представительства МВФ в Украине Макс Альер, выступая на 9-ой ежегодной инвестиционной конференции, организованной компанией Dragon Capital, подчеркнул, что анализ, проводимый по итогам визита миссии подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций - по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

«Тарифы на газ – значительная нагрузка на бюджет. Необходимо выравнивание цен», - обратил внимание М.Альер и добавил, что одновременно с выравниванием цен можно внедрять социальные программы целевой помощи.

В свою очередь, министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов отметил, что украинская сторона демонстрирует сдержанный оптимизм относительно переговоров по валютному курсу, тарифам и в вопросе преодоления дефицита бюджета НАК “Нафтогаз Украины”. По словам И.Прасолова, в Украине ожидают повторного приезда миссии МВФ в конце марта.