Украине нужно 250 млрд грн на модернизацию всех тепловых сетей и водоснабжения

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), заявляют об острой необходимости в модернизации тепловых сетей и водоснабжения в Украине, посчитав, что на эти цели понадобится свыше 250 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Нацкомуслуг.

При этом в ведомстве считают, что источником средств для проведения модернизации тепловых сетей должны быть не средства из бюджета.

«В тариф на коммунальные услуги нужно заложить инвестиционную составляющую», - отмечает пресс-служба.

Кроме того, источником финансирования модернизации теплосетей может быть и заемный капитал.

«Привлечение собственных средств характерно для тех предприятий, которые берутся в концессию или аренду. Что касается заемного капитала, то чаще всего это банковские кредиты. В мировой практике как источник заемного капитала имеют достаточно широкое распространение», - утверждает пресс-служба Нацкомуслуг.

Как сообщал УНИАН, ранее «Киевэнерго» заявило, что для обеспечения устойчивого электро- и теплоснабжения столицы компания в 2013 году направит на техническое переоснащение теплоэлектроцентралей №5 и №6, а также модернизацию и реконструкцию электрических сетей и подстанций разного класса напряжения рекордную сумму – 450 млн грн.

Средства в развитие «Киевэнерго» помогает привлекать основной акционер - компания ДТЭК, которая намерена инвестировать в развитие всех предприятий в 2013 году более 1 млрд долл.

В начале года пресс-служба Нацкомуслуг также заявила, что в Украине в среднем 37% сетей централизованного водоснабжения и водоотвода находятся в ветхом и аварийном состоянии.

По данным регулятора, общая протяженность сетей централизованного питьевого водоснабжения по Украине составляет 179 809,3 км, из них ветхих и аварийных сетей - 67817,7 км.

Протяженность сетей водоотвода в Украине составляет 51210,5 км, из них ветхих и аварийных сетей - 18553,2 км.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 года. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и 272 предприятия теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).