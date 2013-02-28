Нефтетрейдер «Параллель» в 2012 году увеличил чистую прибыль на 48%

Один из крупнейших нефтетрейдеров восточной части Украины компания «Параллель» в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 48% - до 7,4 млн долл., сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, финансовый показатель EBITDA в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 8,9%, рост активов компании в прошлом году составил 10% к 2011 году, и выручка от реализации продукции в 2012 году увеличилась на 26%.

В тоже время компания не предоставляет данные в денежном выражении.

«В 2012 году объем продаж топлива через сеть АЗС «Параллель» вырос на 16% по сравнению с 2011 годом. Компания в течение прошлого года открыла 6 новых АЗК, также были перебрендированы под ТМ «Параллель» 32 АЗК партнеров-джобберов. Инвестиции в развитие сети АЗК в 2012 году составили 40 млн гривень», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ООО «Параллель-М ЛТД» - крупный оператор сетей из 85 АЗС и АЗК, 81 из которых работают под брендом «Параллель» (Донецкая, Луганская, Днепропетровская и Запорожская области), 2 АЗС - под брендом «Гефест» (Кировоградская, Запорожская области и АР Крым) и 1 АЗК под торговой маркой PitStop (г. Донецк).

ООО «Параллель-М ЛТД» контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания Группы СКМ. 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.