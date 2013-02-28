Доля «Газпрома» на европейском рынке в 2012 году снизилась до 26%

Доля российского газового монополиста компании «Газпром» на европейском рынке в 2012 году снизилась по сравнению с 2011 годом на 1% - до 26% с 27%, сообщает «Газпром экспорт».

Согласно сообщению, «Газпром» по-прежнему является крупнейшим поставщиком газа на конкурентном европейском рынке.

«Согласно стратегическим планам компании, к 2030 году его доля вырастет до 32%», - сказано в сообщении.

Эти планы компания основывает, исходя из роста потребности Европы в импортном газе.

«Это связано с увеличением разрыва между спросом газа и его внутренним производством в европейских странах», - отмечено в сообщении.

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Справка УНИАН. Компания «Газпром» рассчитывает подписать контракт на поставку российского газа в Китай до конца 2013 года. Предполагаемый объем поставок газа в Китай - 68 млрд куб. м в год.

В 2012 году « Газпром» реализовал в Западную Европу 105,82 млрд куб. м природного газа. В частности, крупнейшим потребителем газа стала Германия с 33,16 млрд куб. м, Франция, которая импортировала в 2012 году 15,08 млрд куб. м российского газа, и Италия с объемом импорта в 15,08 млрд куб. м.

Всего в Европу по итогам 2012 года «Газпром» поставил 138,8 млрд куб. м природного газа.

Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м, однако до сих пор является самым крупным потребителем российского газа в СНГ, и вторым, после Германии, в Европе.