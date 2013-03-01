Цена нефти обвалилась на негативе из Китая и новостях от ОПЕК

На мировых торгах в пятницу, 1 марта, цены на нефть обвалились на фоне негативных статданных из Китая и заявлений ОПЕК.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,24 доллара, или на 0,27%, - до 111,08 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,15 доллара, или на 0,16%, - до 91,91 доллара за баррель.

Китайская федерация логистики и закупок сообщила, что индекс деловой активности в производственном секторе страны в феврале снизился до 50,1 пункта с 50,4 пункта в январе. Аналитики ожидали роста показателя, передает Bloоmberg.

Кроме этого, растет добыча нефти в странах ОПЕК: в прошлом месяце на 97 тысяч баррелей - до приблизительно 30,7 миллиона баррелей в день. Это связано с наращиванием добычи Ливией. В феврале страна произвела 1,24 миллиона баррелей в день, что на 130 тысяч больше показателя месяцем ранее.

Как сообщал УНИАН, ранее ОПЕК заявлял о планах за четырехнедельный период, который завершится 2 марта, сократить объем экспорта на 220 тысяч баррелей - до 23,51 миллиона баррелей нефти в день. Эксперты считают, что причиной этому являются проблемы с поставками.