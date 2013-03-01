Россия и Беларусь пока не договорились о годовых объемах поставок нефти

Минск. Россия и Беларусь продолжают искать консенсус по топливному балансу на 2013 год.

Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Вопрос топливного баланса двух стран обсуждался 28 февраля на заседании группы высокого уровня (ГВУ) Союзного государства. В заседании принимала участие белорусская делегация во главе с сопредседателем (ГВУ), председателем правления Банка развития Сергеем Румасом. От российской стороны сопредседателем группы является первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Минэнерго России взяло тайм-аут, поскольку сейчас идут интенсивные переговоры с энергетиками Беларуси, в ближайшее время должен быть уже какой-то результат, он должен быть представлен группе высокого уровня, главам правительств и главам государств (России и Беларуси)», - сказал госсекретарь Союзного государства Г.Рапота.

По его словам, на сегодня баланса нет, и он не будет подписан по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси (планируется 15 марта), поскольку такие документы подписываются по итогам Совета министров СГ.

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Напомним, переговоры о поставках российской нефти в Беларусь ведутся с октября 2012 года. Стороны согласовали лишь объем поставок на первый квартал этого года. Белорусская сторона запрашивает на 2013 год 23 млн тонн нефти, российская сторона заявляла о готовности поставить лишь 18,5 млн тонн с учетом необходимости загрузки нефтепровода БТС- 2. Кроме того, стороны продолжают обсуждать объемы и сроки поставки в РФ нефтепродуктов, которые получены на белорусских НПЗ из российской нефти, в том числе на давальческих условиях.

11 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает подписать баланс на поставку нефти в ближайшие недели, а также сообщил, что Россия согласна на поставку 23 млн тонн нефти на условиях взаимной поставки Беларусью высокооктанового бензина.

19 декабря вопрос о поставках нефти обсуждался в Москве на встрече А.Лукашенко с Владимиром Путиным, однако подробности не сообщались.

В конце декабря 2012 года Россия и Беларусь согласовали объем поставок российской нефти в первом квартале 2013 года на уровне 5,75 млн тонн, однако по годовому объему переговоры еще продолжаются.

Справка УНИАН. В 2012 году объем поставленной нефти в Беларусь составил около 21,5 млн тонн.