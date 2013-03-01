Транзит российского газа через Украину в январе сократился более чем на 23%

Украина сократила транзит российского газа в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года на 23,2% - до 7,072 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно отчету, транзит газа в январе 2013 года сократился по сравнению с декабрем 2012 года на 21%.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

Транзит газа из РФ по итогам 2012 года сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год

В июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в подземные хранилища.

Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.